Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada bir süre gitar çalıp şarkı söyleyen genç doktor ve arkadalarının yanına Mert B, Murat B. ve G.K.S. gelerek gitar çalmasını istedi. Üç kişinin isteğini kırmayan Çelik, topladığı gitarı kılıfından çıkarak istenilen parçayı çalmak istedi. Şüphelilerden birisi Çelik’ten bu sırada sigara istedi. Ancak genç doktor bu isteği geri çevirince yumrukların hedefi oldu. Dakikalarca yumruklanan, çenesinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Çağatay Çelik, zanlıların yanından kaçarak babasından yardım istedi.Genç doktor, çenesinde ve vücudunda oluşan kırıklar sebebiyle ameliyata alındı. Baba Fuat Çelik, olayı gerçekleştirenlerin cezalandırılmasını istedi. Lisanslı boksör olduğu iddia edilen zanlı Mert B. ve Murat B. tutuklandı.