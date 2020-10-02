Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım'a bağlı Şükraniye Mahallesi sâkinleri, yaptıkları hayır işleriyle ön plana çıkıyor. Bir çok hayır işine imza atan mahalleli, Afrika'da susuzluktan kilometrelerce yol yürümek durumunda kalan köylerde 4'üncü su kuyusunu açtırdı. Su gören Afrikalılar sevinçten deliye döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

2 tane Etiyopya, 1 Mali, 1 Sudan'da kuyu açtıran Şükraniye sakinleri, Afrikalıları suya kavuşturdu. Mahallede topladıkları paralarla ihtiyacı olan köyde su kuyusu açtıran mahalleli, yaptıkları örnek davranışla herkesin takdirini kazanıyor.

Mahallelinin teklifi üzerine böyle bir yardım işine girdiklerini ifade eden Şükraniye Muhtarı Ergün Kahraman, "Hayırseverleri bol bir mahallede yaşıyoruz. İlk su kuyumuzu Etiyopya'da açtık. Mali ve Sudan'da kuyular açtırdık. Mahallemizin ismini taşıyan 4 adet su kuyusu var. Mahallede hayırseverlerden topladığımız paralarla bu kuyuları açtırıyoruz. Temiz suya hasret Afrikalı vatandaşları temiz suya kavuşturuyoruz. Oradaki insanların suya kavuştuktan sonraki mutluluğunu görünce çok duygulandık" dedi.