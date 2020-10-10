İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda kavşakta makas atarak trafiği tehlikeye attığı öne sürülen otomobili durdurmaya çalıştı. "Dur" ihtarına uymayıp trafiği tehlikeye düşüren araç, kovalamaca sonucu Mahfesığmaz Mahallesi 79083 Sokak'ta durduruldu. Polis, alkollü olduğu öğrenilen sürücü T.S'ye, 2 bin 744 lira para cezası uygulayarak gözaltına aldı.
'Dur' ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı
10.10.2020 - 06:50 | Son Güncelleme: 10.10.2020 - 06:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve takip sonucu yakalanan sürücü gözaltına alındı.
Etiketler : adana,adana denetim,
737819 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737819.aspx
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