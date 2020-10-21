Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pendik’te bulunan Kurtdoğmuş köyü’ndeki mezarlık yerleri, iddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı. Yıkım esnasında iş makinelerine İBB zabıta ekipleri de eşlik etti. Mezarlıkları yıkılan köy halkı ise duruma tepki gösterdi.