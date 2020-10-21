Pendik’te bulunan Kurtdoğmuş köyü’ndeki mezarlık yerleri, iddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı. Yıkım esnasında iş makinelerine İBB zabıta ekipleri de eşlik etti. Mezarlıkları yıkılan köy halkı ise duruma tepki gösterdi.
Pendik’teki Kurtdoğmuş köyü'nde mezarlıklar İBB tarafından yıkıldı
21.10.2020 - 09:23 | Son Güncelleme: 21.10.2020 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pendik Kurtdoğmuş Köyü’nde İBB ekiplerince mezarlık yerleri iş makineleriyle yıkıldı. Mezarlıkları yıkılan köy halkı duruma tepki gösterdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kurtdoğmuş köyü,mezarlıklar,ibb,
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