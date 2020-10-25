Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım Fevziçakmak Mahallesi'nde müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edilen E.G. ve O.G. isimli şahıslara ait adreste aramada yaptı. Yapılan aramada 2 bin 345 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili O.G. ve E.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ile bağlantısı tespit edilen B.E. de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.