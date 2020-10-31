BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 9.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 9.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
31.10.2020 - 09:39 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Etiketler : BUDO,
743036 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743036.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER