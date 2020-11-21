Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir soğuk havanın etkili olduğu Ağrı’da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabah saatlerine kadar gösterdi. Kar yağışı bazı bölgelerin beyaza bürünmesine neden olurken arabaların üzeri karla kaplandı. Kent merkezini beyaza bürüyen kar yağışı, sabah işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşları şaşırttı.