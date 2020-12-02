Karantinaya alınan Başköy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Sarıkamış Başköy, karantinaya alınmış olup köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
Sarıkamış Başköy karantinaya alındı
02.12.2020 - 11:40 | Son Güncelleme: 02.12.2020 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Başköy Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alındı.
Karantinaya alınan Başköy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Etiketler : kars,
750468 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/750468.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER