Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rumelifeneri Balıkçı Barınağı’nda bulunan bir balıkçı teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tekneyi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.