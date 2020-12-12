Rumelifeneri Balıkçı Barınağı’nda bulunan bir balıkçı teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tekneyi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Sarıyer'de balıkçı teknesinde korkutan yangın
12.12.2020 - 07:45 | Son Güncelleme: 12.12.2020 - 07:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarıyer’de bir teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
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752643 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/752643.aspx
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