Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya’da yaşayan Şenol Y’nin (39) eşi, iddiaya göre aralarında çıkan anlaşmazlık sebebiyle çocuklarını da alarak babası Bekir Dağdeviren’in (68) evine yerleşti. Buna sinirlenen koca, olanlardan kayınpederi ile bacanağı Mustafa Arslan’ı (35) sorumlu tuttu. Bu kişilere karşı kin güden Şenol Y, av tüfeğini yanına alarak Arslan’ın çalıştığı Selçuklu ilçesine bağlı Şeker Mahallesi, Şefikcan Caddesi’ndeki mobilya dükkânına gitti. Şenol Y, burada tartıştığı bacanağını tüfekle öldürdü. Ardından dükkâna ait kamyoneti kaçırıp kayınpederinin Erkanlı Sokak'taki oto sanayi sitesinde bulunan iş yerine gitti. Zanlı, kayınpederini de vurdu ancak bu defa kaçmayı başaramadı. Çevredeki esnaf tarafından yakalanan şahıs, polise teslim edildi. Ağır yaralanan Bekir Dağdeviren ise kaldırıldığı hastanede doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamadı.