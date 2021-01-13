Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2016’da terör örgütü TKP/ML’nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen ‘Kemal’ kod adlı Nihat Konak’ın, Esenyurt’ta bir adreste olduğunu belirledi. Yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen adrese bu sabah operasyon düzenlendi. Tunceli Sulh Ceza Hâkimliğince "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan şahıs, kıskıvrak yakalandı. İkametgâhta çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyette işlemleri devam eden örgüt üyesi, 1979’da Diyarbakır Tıp Fakültesinde görev yapan Dr. Vahdettin Ayık’ın öldürülmesi olayının failleri arasındaydı. 1982’de tutuklu bulunduğu Elâzığ Cezaevi’nden örgüt mensubu arkadaşlarıyla birlikte tünel kazarak firar etti. Kısa sürede yakalanan şahıs, cezasını çektikten sonra tahliye oldu. Ancak yine de eylemlerine devam etti. 1998’de örgütün silahlı kanadı TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde faaliyetlere başladı. Bir sene sonra Çankırı Valisi Ayhan Çevik'e yapılan bombalı suikast eyleminde yer aldı. 1999’da ise Tunceli ili kırsalında TİKKO adına yol kesme, kamyon sürücülerini gasbetme, alıkoyma eylemlerinde bulundu. 18 yıl cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra 2016’da tahliye edildi.