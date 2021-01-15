Adıyaman merkeze bağlı 3 köy, Çelikhan’a bağlı 8 köy, Kahta’ya bağlı 2 köy, Sincik’e bağlı 24 köy olmak üzere toplam 37 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Adıyaman’da 37 köye ulaşım sağlanamıyor
15.01.2021 - 16:56 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da, önceki günden bu yana etkisini gösteren kar yağışı dolayısıyla 37 köye ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak: iHA
Etiketler : Adıyaman’,
760226 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760226.aspx
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