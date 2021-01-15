Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman merkeze bağlı 3 köy, Çelikhan’a bağlı 8 köy, Kahta’ya bağlı 2 köy, Sincik’e bağlı 24 köy olmak üzere toplam 37 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.