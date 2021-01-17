Sivas’ın Ulaş ilçesi Esentepe Mahallesinde yaşayan 89 yaşındaki Hüseyin Aksoy, yaşa bağlı olarak evinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Aksoy, yarın saat 11.00’de ilçede bulunan Rıza Ünal Kültür ve Cemevin de düzenlenecek olan cenaze merasiminin ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Sivaslı Kore gazisi vefat etti
17.01.2021 - 17:01 | Son Güncelleme: 17.01.2021 - 17:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Ulaş ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Aksoy hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sivas,Kore gazisi,
760657 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760657.aspx
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