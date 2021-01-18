Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm ülkede olduğu gibi Rize’de de kar yağışı etkisini gösterdi. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası da kardan nasibini alarak beyaza büründü. Koronavirüs pandemisi nedeniyle son zamanların en sakin günlerini geçiren Ayder’de otellerde doluluk oranları da düştü. Bu durumu fırsata çeviren Rizeliler ise boş yakaladıkları Ayder Yaylası’nın tadını çıkarmaya başladı.

“Kışın ayrı bir güzel”

Ayder’e sık sık geldiğini ve her mevsimin ayrı bir güzelliği olduğunu dile getiren Ali Pakoğlu “Yaz-kış her zaman geliyoruz. Ayder kışın ayrı bir güzel. Yazın derseniz çok daha ayrı bir güzel. Az önce hava açıktı şimdi sis inmeye başladı. Daha da güzelleşmeye başladı. Herkesin buralara gelmesi lazım” dedi.

“Ayder’i boş bulduk tadını çıkartıyoruz”

Ayder’in yerlisi olan Murat Yazıcı ise pandemi nedeniyle Ayder’in sakin olduğunu ve bu sakinliği fırsata çevirerek kendilerinin yaylanın tadını çıkardığını dile getirerek “İş yerleri kapalı olduğundan dolayı gezmeye geldik. Evim normalde Çamlıhemşin’de. Burada da evim var ama kışın kalmıyoruz. Hafta sonunu değerlendirelim dedik. Hazır yasaklarda var, Ayder’i biraz boş bulduk. Dedik biz de gezelim Ayder’in tadını çıkartalım. Süper oldu” şeklinde konuştu.

Kışın ise insanların kısıtlama günlerini Ayder’de geçirdiğini dile getiren Onur Şahin isimli esnaf ise “Geçtiğimiz sezon işler çok kötüydü. Pandemiden dolayı durgundu. Sezon çok kötü geçti ama bu yıl bakacağız. İnşallah güzel geçer. Ülkede ne oluyorsa bizde de aynıları oluyor yani. Yılbaşında rezervasyonlar güzeldi. Ayder doluydu. Şimdi fazla doluluk yok ama insanlar Cuma gününden çıkıyor, Pazartesi günü inmek şartıyla. Kalıyorlar, insanlar güzel zaman geçiriyor” ifadelerini kullandı.