Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararlar doğrultusunda kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle yeni tedbirler açıklandı. Buzlanma ve don olayları beklendiğinden ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için kararlar alındığı belirtildi. Özel ve resmi anaokulları ile rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime 20 Ocak 2021 günü bir gün ara verileceği açıklandı. Öte yandan engelli ve kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.