Kentte son günlerde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle göller ve göletler donan Sivas'ta, hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye kadar düştü. Bazı kişiler araçlarının soğuk havadan etkilenmemesi için naylon, kilim ve battaniye ile sararak önlem almaya çalıştı.
Sivas'ta termometreler eksi 17'yi gösterdi
20.01.2021 - 01:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 - 01:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye düştü.
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761207 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761207.aspx
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