Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu -2

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 7

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 11

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13

Samsun: Çok bulutlu 6

Trabzon: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 5

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı -8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 1