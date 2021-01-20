Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Kalemcioğlu Sokak'ta ikamet eden hamile M.T. sancılarının başlamasının ardından evde doğum yaptı.

Daha sonra cinnet getiren kadın, yeni doğan erkek bebeğini bıçakladı.

Durumu fark eden baba, eşini ve bebeği özel bir hastaneye götürdü.

Sağlık personelince yapılan incelemede bebeğin öldüğü belirlenirken, kanaması olan kadın tedavi altına alındı.

Tedavisinin ardından emniyete götürülen kadın, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

M.T'nin 3 kızı olduğu öğrenildi.

Öte yandan bebeğin cenazesi, İzmit ilçesindeki Kent Mezarlığı'na defnedildi.