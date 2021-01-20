Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Kalemcioğlu Sokak'ta ikamet eden hamile M.T. sancılarının başlamasının ardından evde doğum yaptı.
Daha sonra cinnet getiren kadın, yeni doğan erkek bebeğini bıçakladı.
Durumu fark eden baba, eşini ve bebeği özel bir hastaneye götürdü.
Sağlık personelince yapılan incelemede bebeğin öldüğü belirlenirken, kanaması olan kadın tedavi altına alındı.
Tedavisinin ardından emniyete götürülen kadın, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
M.T'nin 3 kızı olduğu öğrenildi.
Öte yandan bebeğin cenazesi, İzmit ilçesindeki Kent Mezarlığı'na defnedildi.
Kocaeli'de yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın adliyede
20.01.2021 - 14:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evde doğum yaptıktan sonra bebeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın, adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Kalemcioğlu Sokak'ta ikamet eden hamile M.T. sancılarının başlamasının ardından evde doğum yaptı.
Etiketler : kocaeli,
761331 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761331.aspx
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