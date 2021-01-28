2012’de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dâhil edilen Aizanoi'de, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü koordinatörlüğünde kazı ve alan çalışmaları yürütülüyor. Arkeologlar, antik kentten geçen çayda, bir testi buldu. Testinin içinden Roma Cumhuriyeti dönemine ait koleksiyonlarda da ender görülen 651 gümüş sikke çıktı. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Elif Özer “Bu sikkelerin tamamının Roma Cumhuriyet döneminin imparatorlarından Augustus devrine ait olduğu belirlendi. Gümüş sikkeler, Roma Cumhuriyet döneminin son yüzyılının bir sikke albümü niteliğindedir. Son derece özel ve ünik bir koleksiyonu oluşturmaktadır” dedi. Özer, sikkelerin Aizanoi'ye gelen yüksek rütbeli bir asker tarafından konulmuş olabileceğini sözlerine ekledi.
Romalı askerlerin hazinesini buldular
28.01.2021 - 02:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 - 02:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde "İkinci Efes" olarak nitelendirilen Aizanoi antik kenti, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kütahya,
763275 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/763275.aspx
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