Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2012’de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dâhil edilen Aizanoi'de, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü koordinatörlüğünde kazı ve alan çalışmaları yürütülüyor. Arkeologlar, antik kentten geçen çayda, bir testi buldu. Testinin içinden Roma Cumhuriyeti dönemine ait koleksiyonlarda da ender görülen 651 gümüş sikke çıktı. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Elif Özer “Bu sikkelerin tamamının Roma Cumhuriyet döneminin imparatorlarından Augustus devrine ait olduğu belirlendi. Gümüş sikkeler, Roma Cumhuriyet döneminin son yüzyılının bir sikke albümü niteliğindedir. Son derece özel ve ünik bir koleksiyonu oluşturmaktadır” dedi. Özer, sikkelerin Aizanoi'ye gelen yüksek rütbeli bir asker tarafından konulmuş olabileceğini sözlerine ekledi.