Olay geçtiğimiz perşembe saat 23.00 sularında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Meral Şen (40), bir kişi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı. Ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, hayatını kaybetti. Olayla ilgili sorutşruma başlatan polis, beyaz bir otomobil ile kaçan katilin peşine düştü. Araç bir süre sonra Nazarköy mevkiinde terk edilmiş hâlde bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli Erkan Ş, Bornovo'ya bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde yakalandı. Şahsın sorgusu sürerken iki çocuk annesi Meral Şen'in kocası Soner Şen "Fabrikada bir kişi alkollü şekilde işe geliyor. Eşim de onunla aynı makinede çalıştığı için 'Ben burada çalışmam' diyerek şikâyet ediyor. Fabrika da o kişinin çıkışını veriyor. Bir şekilde şikâyet edenin eşim olduğunu öğreniyor. Gece işe gitmek üzere durakta servis beklerken katletmiş" dedi.
Meral Şen'in katil zanlısı yakalandı
23.02.2021 - 20:48 | Son Güncelleme: 23.02.2021 - 20:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Meral Şen'in katil zanlısı Erkan Ş., Bornova ilçesinde yakalandı. Zanlının, Meral Şen'i işe alkollü geldiği için yaptığı şikayet üzerine öldürdüğü öne sürüldü.
Etiketler : meral şen,katil,izmir,bornova,kemalpaşa,
769946 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769946.aspx
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