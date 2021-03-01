Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Triko Dokumacılar Sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre site yönetimi ile burada iş yerleri bulunan Turgut Çakmak arasında uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Turgut Çakmak ve ailesi dükkanlarında bulunan kiracılarının iş yerini tahliye etmesi sebebiyle yönetimle görüşmeye gitti. Bu sırada yönetim ile Çakmak ve yakınları arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olaya müdahale eden güvenlik görevlisi K.D, Hüseyin Çakmak’ı silahla yaraladı. Olayı gören çevrede ki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Hüseyin Çakmak’ı hastaneye kaldırdı. Bu sırada olayı gerçekleştiren K.D isimli güvenlik amiri de olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güvenlik amiri araca bindirildiği sırada da olaya karışanları tehdit etmeye devam ettiği görüldü.



"Aylardır ölümle tehdit ediliyorum"

Uzun süredir ölümle tehdit edildiğini belirten Turgut Çakmak, “7 yıldır İkitelli Organize Sanayi Bölgesindeki imar usulsüzlüklerini ve yolsuzluklarını devletin bütün kurumlarına ihbar ettiğimden kaynaklandı bu silahlı saldırı. Bu sitede kaçak inşaat yapılıyor. Bu sitenin emlakçısının 7 yıldır emlak vergisini kaçırdığını yönetim kurulu başkanı dahil her yere şikayet ettim. Müfettiş geldi, inceleme yaparak rapor tuttular. Bu yolsuzlukları ihbar ettiğim için defalarca beni öldürmek istediler ama başarılı olamadılar. Buraya 6 ay önce bir güvenlik aldılar. Şuan oğlumu vuran güvenlik kendisidir. Beni defa silahla tehdit ettiler. Yönetime dilekçe verdim, ‘bu nasıl güvenlik beni nasıl tehdit eder’ dedim. Bana denen ‘sitenin başkanını ve emlakçısını nasıl şikayet edersin’. Yazılı belgesi var elimde. Oğlumu vuran sitenin güvenlik amiri kapıma kamera taktı adım adım beni takip etti. Kiracım dükkanı tahliye etti. Onun için görüşmeye gittiğimizde kapıya pusu atmışlar. Eşimin ve kızımın kafasını odunla yarmışlar” diye konuştu