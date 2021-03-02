Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Nitelikli Dolandırıcılık”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel Belgede Sahtecilik” konularına karışan bir şebeke tespit etmiş, yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah harekete geçen emniyet ekipleri, Türkiye’de faaliyet gösteren bir firmanın Avrupa’da yerleşik bir firma ile yapmış olduğu ticari faaliyetler kapsamında dolandırıcılık olayına karıştığını belirlemişti.

13 dolandırıcı yakalanmıştı

Türkiye, İsviçre ve Çin üçgeninde yaşanan akıl almaz dolandırıcılık olayında, çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında 4 işyeri ve 15 ikamete yönelik eş zamanlı operasyonda H.K., S.Ç., S.Ç., S.Ç., D.Ç.,B.Y., U.Ç., M.K., T.G., O.M., F.U., R.Ö., ve S.U., isimli 13 şüphelinin yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

İddiaya göre İstanbul’da başlayan ve Çin’de son bulan 36 milyon dolarlık külçe bakır dolandırıcılığı emniyet operasyonuyla son buldu. İsviçre merkezli bir şirketle yapılan anlaşmayla Çin’e bakır göndermek yerine “Kaldırım taşı” gönderdiği öne sürülen 13 şüpheli yakalandı.

36 milyon dolarlık bakır anlaşması imzalandı

Akıl almaz plan İsviçre merkezli bir firmanın Türkiye’deki temsilcilerinin şikayeti üzerine ortaya çıktı. İddiaya göre, “ihracat firması” kuran bir takım dolandırıcılar, Avrupa merkezli firma ile Çin’e gönderilmek üzere 36 milyon dolarlık bakır anlaşması imzaladı.

Öne sürülen iddiaya göre Tekirdağ’da kurulan söz konusu şirket, talep edilen bakırları külçeler halinde konteynerlere yükledi. Yapılan kontroller sonrasında konteyner bu aşamanın ardından İsviçreli şirketin yetkilileri, söz konusu “ihracat firmasına” 36 milyon dolarlık ödemeyi gerçekleştirdi.

Mühür sökülüp külçe bakırlar indirildi, yerine kaldırım taşı dolduruldu

Çıkar amaçlı suç şebekesi, iddiaya göre mühürleme aşamasının hemen ardından yola çıkan konteyneri durdurup mühürleri sökerek yüklü bakır külçeleri indirdi. Bakır külçelerin yerine ona benzesin diye boyanmış kaldırım taşı dolduran dolandırıcılık şebekesine mensup kişiler, mühürledikleri konteyneri İstanbul’dan gemiyle yükleyerek Çin’e gönderdi. Çin’e ulaştığında ise dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. İstanbul polisi tarafından yapılan araştırmaların ardından, ihracat firmasının suç örgütü gibi çalıştığı ortaya çıktı. Günlerce süren araştırmaların ardından “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Nitelikli Dolandırıcılık”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel Belgede Sahtecilik” konuları iddiasıyla bu sabah düzenlenen operasyonda, H.K., S.Ç., S.Ç., S.Ç., D.Ç.,B.Y., U.Ç., M.K., T.G., O.M., F.U., R.Ö., ve S.U., isimli 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dört iş yeri ve 15 ikamete eş zamanlı baskın düzenleyen polis 36 milyon dolar civarında bir vurgunu ortaya çıkardı.