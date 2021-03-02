Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da günlük yayın yapan ekonomi gazetesi Les Echos, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2020 yılının son çeyreğinde yüzde 5.9, yıl bazında ise yüzde 1.8 büyüme kaydettiği yönündeki verilerini kaynak göstererek servis ettiği haberinde Türk ekonomisinden övgüyle bahsetti. Türkiye'nin düşük faiz politikasıyla ekonomik büyüme gösterdiğinin belirtildiği haberde, "Türkiye, Çin dışında dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında en güçlü büyümeyi kaydetti" ifadeleri kullanıldı. Bu gelişmeyi "etkileyici" olarak nitelendiren Les Echos gazetesi, "Türkiye, 2020 yılında ekonomik daralmayı önleyebilmiş nadir ülkelerden biri" denildi.

Haberde, "Yıl boyunca Türkiye, Çin, Tayvan ve Mısır ile birlikte Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) büyümesinin yüzde 1.8 olarak kaydedildiği çok az sayıda önemli ülkeden biri olacak" ifadelerine yer verildi.

Habere göre bu yıl Dünya Bankası tarafından takip edilen 193 ülkeden aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yalnızca 26 ülke ekonomik büyüme kaydetmiş olacak.