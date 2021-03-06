Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon'da katıldıkları cenaze töreninden sonra ulaşılan 2 kişinin, evdeki 8 kişiden bazılarının ismini, Almanya'ya dönüş için aldıkları uçak biletleri iptal olmasın diye temaslı olarak bildirmediği ortaya çıktı. İki gurbetçi, halalarının cenazesine katılmak için bir süre önce Almanya'dan Trabzon'a geldi. Cenazenin ardından dönüş öncesi kentteki bir sağlık kuruluşunda Covid-19 testi yaptırdılar. Testleri pozitif çıkan gurbetçiler, cenazeye kimlerin katıldığını belirlemek üzere mahalleye giden filyasyon ekibinden bunu gizleyerek, kimseyle görüşmediklerini öne sürüp kendilerine ulaşacakları herhangi bir numara da vermek istemedi. PCR testi yaptırdıklarını söyleyen şahısların çelişkili cevaplar alan filyasyon ekibi, isim alamayınca tedavi için gerekli ilaçları hastalara verdi. Ekipteki doktor, binadan ayrılacakları sırada kapı önüne çöp olarak bırakılan 10 adet boş pide kutusunu fark etti. Sadece testi pozitif çıkan iki kişinin bulunduğu beyan edilen dairede kalabalık bir grubun olduğunu anlayan ekip, kapıyı tekrar çaldığında içerdeki 8 kişiyi daha ortaya çıkardı. Şahısların, Almanya bileti yanmasın diye temaslıları gizledikleri belirlendi.