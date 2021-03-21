Kaza, Kırıkkale merkez ilçedeki Ergenekon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 71 EL 854 plakalı Fiat marka otomobil ile E.T.'nin kullandığı 71 AAC 153 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğre
Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
21.03.2021 - 19:54 | Son Güncelleme: 21.03.2021 - 19:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarptığı trafik kazasında sürücüler yaralandı.
Etiketler : Kırıkkale,
776372 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/776372.aspx
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