Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Gödekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki M.A., kendisine ait tarlada bulunan ağaç dallarını budamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. Ağır yaralanan M.A., kaldırıldığı Asarcık Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti
26.04.2021 - 18:53 | Son Güncelleme: 26.04.2021 - 18:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bir kişi budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.
Etiketler : Samsun,
785808 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/785808.aspx
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