Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mersin-Antalya istikametinde ilerleyen Ali T. yönetimindeki 33 ABM 090 plakalı tır şiddetli yağış esnasında Esenpınar yolu yakınında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine çarptı, ardından da ortaya çıkan kıvılcımlarla birlikte boş arsaya devrildi. Mahalle sakinleri 112 Acil Servisi arayıp kazayı haber verdi. Kaza yerine itfaiye, jandarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi alındı.

Tırın dorsesinde süt tozu yüklü olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.