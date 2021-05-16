Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya'da meydana gelen olayda, Zekiye Biri'den (61) bir süredir haber alamayan yakınları meraklanmaya başlamaları üzerine polisle iletişime geçti. İhbar üzerine Biri'nin Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi'ndeki evine giden ekipler, eve girince korkunç manzarayşa karşı karşıya kaldı.

SANDALYE ÜZERİNDE ÖLÜ BULUNDU

İtfaiye yardımıyla eve giren polis ekipleri, Biri'nin cansız bedenini mutfaktaki yemek masası yanında bulunan sandalye üzerinde hareketsiz bir şekilde yere sarkmış halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Biri'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi adına adli tıpa kaldırıldı.