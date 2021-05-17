Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanlıların göçmenleri zülmü devam ediyor. Her defasında Türk kara sularına itilen mülteciler Türk sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılıyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki iki ayrı operasyonda, 80 düzensiz göçmen kurtarılarak, karaya çıkarıldı. Ekiplerin motoru arızalanan lastik bir bot üzerinde fark ettiği 55 kişi kurtarıldı. Öte yandan Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 25 düzensiz göçmen de ekiplerce kıyıya çıkarıldı.

İzmir'de 71 sığınmacı kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında yine lastik botları arızalanan düzensiz göçmenlerin yanı sıra Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen toplam 71 sığınmacı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkartılan 71 sığınmacı, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.