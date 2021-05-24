İtfaiye ekipleri Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi üzerindeki iki apartman arasında boşlukta mahsur kalan kediyi kurtarmak için adeta seferber oldu. Ekipler, kedi sesinin geldiği duvarı matkap ve balyozla kırdı. Mahsur kalan kedi delinen duvardan dışarıya çıkarıldı. İtfaiye ekipleri kediyi bir süre sevdikten sonra doğaya bıraktı.
Kediyi kurtarmak için duvarı deldiler
24.05.2021 - 23:52 | Son Güncelleme: 24.05.2021 - 23:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'da iki apartman arasındaki boşlukta mahsur kalan kediyi kurtarmak için duvarı deldiler...
İtfaiye ekipleri Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi üzerindeki iki apartman arasında boşlukta mahsur kalan kediyi kurtarmak için adeta seferber oldu. Ekipler, kedi sesinin geldiği duvarı matkap ve balyozla kırdı. Mahsur kalan kedi delinen duvardan dışarıya çıkarıldı. İtfaiye ekipleri kediyi bir süre sevdikten sonra doğaya bıraktı.
Etiketler : kedi,kütahya,haberler,
790973 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/790973.aspx
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