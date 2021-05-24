Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtfaiye ekipleri Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi üzerindeki iki apartman arasında boşlukta mahsur kalan kediyi kurtarmak için adeta seferber oldu. Ekipler, kedi sesinin geldiği duvarı matkap ve balyozla kırdı. Mahsur kalan kedi delinen duvardan dışarıya çıkarıldı. İtfaiye ekipleri kediyi bir süre sevdikten sonra doğaya bıraktı.

