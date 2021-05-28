Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı'da yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 6. çocuğu olan Leyla Aydemir, 3 yıl önce Ramazan Bayramı için dedesinin yaşadığı Ağrı'nın Bezirhane köyüne gelmiş ve 15 Haziran 2018 günü ortadan kaybolmuştu. Türkiye'nin seferber olduğu geniş çaplı aramaların 18. gününde Leyla'nın cansız bedeni köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde bulunmuştu.

Kahreden gelişme! Leyla Aydemir'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Ağrı’da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'le ilgili şok edici bir gelişme yaşandı. Avukat Ayşegül Aydoğan, “Bugün şok edici bir evraka ulaştık. 2018 tarihli bir adli tıp raporunda geçen bir ibare neticesinde Leyla kızımızın üzülerek cinsel istismara maruz kaldığını açık bir şekilde söyleyebiliyoruz" dedi.

AMCA YUSUF AYDEMİR ÖNCE TUTUKLANDI SONRA SERBEST BIRAKILDI

Cinayetin şüphelisi olarak tutuklanan amca Yusuf Aydemir ve 6 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Ekim 2020 günü görülen davada, amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarpıtırlmış, diğer 6 sanık içinde beraat kararı verilmişti.

Geçtiğimiz aralık ayında ise müebbet kararı bozularak tutuklu amca Yusuf Aydemir de tahliye edildi.

Leyla Aydemir davasındaki karara avukatlardan itiraz geldi Ağrı’da 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada amca Yusuf Aydemir hapis cezası alırken, diğer 6 sanık beraat etti. Bir grup avukat, 6 sanığın beraat etmesine itiraz ederek Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

ANNE VE BABA DURUŞMAYA KATILMADI

Minik Leyla'nın davası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin daha önce verdiği kararı bozması sonrası ilk kez görülmeye başlandı. Duruşmaya sanıklar eksizsiz katılırken, minik Leyla'nın annesi Şükran Aydemir, babası Nihat Aydemir katılmadı.

'DUYULURSA BENİ ÖLDÜRÜRLER'

Duruşmanın başında dinlenen Leyla'nın ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, “Elimize gelen ses kaydında arama kurtarma çalışmalarında AFAD çalışanları kendi aralarında konuşurken esmer birinden şüpheleniyoruz diyorlar. Yapılan değerlendirmede AFAD çalışanın kilerde Leyla'nın sesini duyduğunu bunun üzerine amca Yusuf Aydemir'in AFAD çalışanına ses etme duyulursa beni öldürürler. Bunu üzerine AFAD ekibinden kişi ses etmiyor. Biz Leyla'nın avukatı olarak bilgilerin teşhis edilmesini mahkemeden talep ediyoruz” dedi.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Leyla Aydemir davasında Avukat Erdoğan Tunç, o süre içerisinde arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm AFAD ekibinin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Duruşma devam ediyor. Mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydı celse arası mahkeme başkanı tarafından dinlenecek.

Minik Leyla Aydemir'in elbiselerinin neden çıkarıldığı öğrenildi Türkiye'yi kahreden minik Leyla Aydemir'in üzerindeki elbiselerin neden çıkartıldığı ortaya çıktı.

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili Ağrı Valisi'nden açıklama Ağr Valisi Süleyman Elban, Leyla Aydemir'in cenazesinin ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Vali Elban, "8-10 açlık nedeniyle ölmüş ve çocuğun cesedinde herhangi bir darp, yaralama izi mevcut değil. Yine o süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralama da söz konusu değil. Herhangi bir istismar ve tecavüz emaresi de yoktur" dedi.