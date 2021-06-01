Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’dan yeni satın aldıkları araçla memleketine giden Emre ile Zekeriya Karalı kardeşler, bir anlık dikkatsizlik sonucu önlerinde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu aracın ön kısmı hurdaya dönerken, şoför Zekeriya Karalı araçta sıkıştı.

Araçta sıkıştı

Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tır şoförü Sadık Kaya kazada yara almazken, araçta sıkışan Zekeriya Karalı’yı itfaiye ekipleri bulunduğu yerden güçlükle çıkardı.

Kazanın ardından otoyoldaki trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.