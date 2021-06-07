Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Redd isimli müzik grubu Beşiktaş'ta koronavirüs salgınına rağmen konser verdi. Dinlemeye gelen fanları sosyal mesafeyi hiçe saydı. Birçok kişinin ise maske takmadığı görüldü.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞLAR

Müzik grubu konserin yapılacağı alan ve saati sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptı. Yapılan paylaşımda, "Saat 19.00'da Maçka Parkı alt kapı Havuz civarlarındayız" denildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp oyun oynadılar Bursa'da kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıkan gençler birdirbir oynadılar.

Tam kapanmayı ve sosyal mesafeyi hiçe sayıp hıdırellez eğlencesi düzenlediler Bursa'da korona virüse aldırış etmeyen roman vatandaşların hıdırellez eğlencesi, pes dedirtti.