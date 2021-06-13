Kaza, 23 Ocak 2020 tarihinde Dost Pet kavşağında meydana gelmişti.
5 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU
İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bahadır Dinç, motosikletiyle mesaiye giderken Mehmet U. yönetimindeki otomobille çarpışmıştı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Dinç, ağır şekilde yaralanmış, yaralı polis ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
Yaklaşık 5 aydır tedavi gören Dinç, tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
BURDUR'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Bahadır Dinç’in cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından gerçekleştirilecek törenle memleketi Burdur’da toprağa verileceği öğrenildi.
Feci kaza! 2 öğretmen hayatını kaybetti Mardin'de karşıdan karşıya geçen iki öğretmen, aracın altında kalarak hayatlarını kaybetti.
Polislere ateş açan saldırganlar tutuklandı Şanlıurfa'da dün akşam polis ekiplerine ateş açıldı. Saldırıda 2 polis yaralandı. Güvenlik güçleri, olayı gerçekleştiren 3 kişiyi kısa sürede yakalayıp cezaevine tıktı.