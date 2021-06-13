Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da 10 yaşındaki Deniz Poyraz Karslı, annesi Dila (33) ve akrabalarıyla birlikte yüzmek için havuza gitti.

VAKUMA YAKALANDI

Arkadaşlarıyla birlikte derinliği 30 santim olan havuza giren Karslı bir süre sonra vakuma yakalanarak çırpınmaya başlayınca arkadaşları çığlık attı.

Annesi Dila Karslı oğlunu çıkarmaya çalıştı ancak vakumun çekim gücü nedeniyle çocuğu kurtaramadı.

İLK MÜDAHALEYİ HEMŞİRE YAPTI

Bu sırada yardıma koşan bir hemşire vakuma ayağını sokarak çekim gücünü azaltınca çocuk havuzdan çıkartıldı. İlk müdahaleyi kalp masajı ve suni teneffüs ile olay yerindeki hemşire yaparken, hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı.

TEK EVLADINI İHMAL NEDENİYLE KAYBETTİ

Anne Dila Karslı çocuğunun dizine gelmeyen suda boğulduğunu belirterek, “Oğlumu Cuma günü havuza götürdüm. Arkadaşlarıyla birlikte havuzda oynarken birden ses geldi. Havuza gittim oğlumun kafası su içinde sırt üstü çırpınıyordu onu çektim ama çıkartamadım. Bir hemşire de yardım etti ancak bir süre çıkartamadık. Daha sonra hemşire ayağını vakuma soktu onun sayesinde çıkardık. Daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Hem çocukların havuza girdiği saatte vakum çalışıyor hem de vakum kapağı kırıkmış. Bu nedenle havuz sorumlularından şikayetçiyim. Tek çocuğumdu. Babası da Cezayir’de çalışıyordu” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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