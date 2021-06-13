Feci kaza Tekirdağ Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bisikletle seyir halinde giden araştırma görevlisi İsmail Taş, birden kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı. Genç akademisyenin sonu bisikletle geldi.
YOLDAN GEÇENLER FARK ETTİ
Tunceli Munzur Üniversitesi İktisati ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan İsmail Taş (36) Yeniköy Mahallesi'nde bisikletiyle seyir halindeyken şarampole yuvarlandı.
Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Taş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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