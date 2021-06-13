Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serçin Mahallesi'nde karadan ulaşımın olmadığı, Bafa Gölü üzerinden tekneyle gidilebilen dağlık alanda kaçak kazı yapanlar zehirli gazdan etkilendi. Şahıslar, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zar zor bölgeye ulaşan ekipler, kuyunun dışında bir kişiyi hareketsiz hâlde yatarken gördü. Öldüğü belirlenen şahsının adının Ali Uludağ (24) olduğu tespit edildi.

EKİPLER, ÖZEL CİHAZLA KUYUYA İNDİ

Bölgede bulunan 5 kişi, kuyuda bir kişinin daha olduğunu söyledi. Bu bilgi sonrası ekipler, kurtarma çalışması başlattı. AFAD'a bağlı kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer (KBRN) ekipleri de bölgede gaz ölçümü yaptı. İzmir'den destek için gelen AFAD ekibi, zehirli gazlar için kullanılan özel bir cihaz yardımıyla yaklaşık 15 metrelik kuyuya indi. İçeriden cansız bedeni çıkarılan kişinin Erdinç Yavez (40) olduğu öğrenildi.

Jandarma, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.