Korkunç iş kazası haberi Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden geldi. 6 katlı bina inşaatının 5. katında çalışan 4 işçi rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek iskeleden yere düştü. İşlerden 2'si hayatını kaybederken 2 işçi ise ağır yaralandı.
Rüzgar iskeleyi salladı
İskele rüzgarın etkisiyle sallanınca işçiler .dengesini kaybederek 5. Kattan aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Durumu ağır olan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İskeleden düşen dört işçiden ikisi ağır yaralandı, 50 yaşındaki Osman Duman ve 35 yaşındaki yabancı uyruklu Mustafa Emino ise hayatını kaybetti. Yaralanan Enes Duman (23) ve Muhammet Emino (32) Gaziantep Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Geçirdiği iş kazası hayatını alt üst etti Muğla’nın Bodrum ilçesinden çalıştığı marketler zincirinde yaşadığı iş kazasında ayağı engelli kalma riski bulunan işçiyi, çalıştığı şirket yarı yolda bıraktı.
Kırıkkale’de kahreden iş kazası: İzne ayrılacağı gün taş kırma makinesine düştü Kırıkkale’de özel bir şantiyede çalışan işçi, taş kırma makinesine düşerek hayatını kaybetti. İşçinin bugün memleketine gitmek üzere izne ayrılacağı öğrenildi.
Rüzgar inşaat iskelesindeki işçileri düşürdü, ölü ve yaralılar var
Gaziantep'te bir bina inşaatında meydana gelen feci olayda rüzgar iskeledeki işçileri düşürdü. Dengesini kaybederek iskeleden düşen işçilerden 2'si hayatını kaybederken, durumu ağır yaralıların olduğu da öğrenildi.
Korkunç iş kazası haberi Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden geldi. 6 katlı bina inşaatının 5. katında çalışan 4 işçi rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek iskeleden yere düştü. İşlerden 2'si hayatını kaybederken 2 işçi ise ağır yaralandı.
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