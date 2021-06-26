Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yürek yakan olay Ordu'da meydana geldi. 5 yaşındaki çocuk yoldan geçen minübüsün altında kaldı. Zavallı çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, ilçeye bağlı Duayeri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.Ş. idaresindeki minibüs, seyir halinde iken 5 yaşındaki Y.S.’ye çarparak altına aldı. Yapılan incelemelerde minik çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi duyan ailesi, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Öte yandan minibüs sürücüsü N.Ş. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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