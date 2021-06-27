Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir büfeden aldıkları sahte alkollü içkiyi tükettikleri şüphesiyle toplam 19 kişi hastaneye başvurmuştu.

Bu sabah itibari ile hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. 14 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların olduğu bilgisi üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipler kısa sürede sahte alkol operasyonu başlattı.

SAHTE İÇKİLERİ BÜFEDEN ALMIŞLAR

Hastaneye başvuran 14 kişinin kullandıkları sahte alkollerin nerede satıldığını tespit eden ekipler, kısa sürede söz konusu büfeye operasyon gerçekleştirdi. 14 kişiyi zehirleyip, 5 kişinin ölümüne neden olan sahte içkilerin ele geçirildiği anlar ortaya çıktı. Sahte içkileri muhafaza altına alan polis ekipleri, işyerinde bulunan N.U.’yu de gözaltına aldı.

Sahte içkilerin M.D., tarafından yapıldığını tespit edilmesi üzerine dağıtım merkezi olduğu iddia edilen adreste yapılan aramada 102 litre etil alkol, pet şişiler içinde 74,5 litre el yapımı sahte alkollü içki bulunrak muhafaza altına alındı. Gözaltındaki 4 kişinin soruşturması sürüyor.

Sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı artıyor Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 13 kişinin zehirlenmesine ve 1 kişinin ölümüne sebep olan sahte içkilerin ele geçirildiği anlar ortaya çıktı. Ayrıca bu sabah 1 kişi daha sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

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