Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuşadası’nın dünyaca ünlü plajı pazar günü yasakların kalkmasıyla birlikte doldu taştı, bazı otellerin havuzları yoğunluk yaşanırken, su parklarına ilgi yoğun oldu.

PANDEMİ SON BULURSA RAHAT NEFES ALACAĞIZ

Tatil için Kuşadası’nı tercih eden Ömer Şaa “Kuşadası’nın dünyaca ünlü kadınlar plajına geldik, burası gerçekten çok güzel Uzunca bir süredir evde kapalıydık, dışarı çıkamıyorduk. Artık pazar günleri nefes alabileceğiz. Hafta içi çalıştığımız için hafta sonlarını Kuşadası’nı tercih ediyoruz Her yer kalabalık ama mesafeye uyuluyor. Pandemi de son bulursa rahat nefes alacağız” dedi.

Yaz tatili başladı, trafik kilitlendi Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki Kırıkkale’de trafik yoğunluğu yaşandı.

Tatilden önce doktora gidin Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, kalp hastalarına özellikle yaz tatili öncesi kontrole gitmesi uyarısında bulundu.