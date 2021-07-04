Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tire’nin Çiniyeri köyünde yaşayan Serkan Endes (18) ve Işıklı köyünde yaşayan Volkan Vurucu (17) isimli iki arkadaş, motosikletle Eskioba Göleti’ne gitti.

18 YAŞINDAKİ GENÇ BİR ANDA KAYBOLDU

Burada serinlemek için gölete giren ikili bir süre yüzdükten sonra iddiaya göre Serkan Endes bir anda kayboldu. Arkadaşı Volkan Vurucu ise hemen yakınlardaki köylülerin yanına giderek yardım istedi. Köylüler, durumu jandarmaya ve muhtara bildirip, gençlerin gölete girdikleri bölgeye gitti. Olay yerine gelen jandarma ekibi olay yerinde inceleme başlattı.

EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Gölette boğulduğu düşünülen Serkan Endes için İzmir’den Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Ekibi istendi. Ekip, gölette arama çalışmalarına başladı.

KÖYLÜLER UYARIDA BULUNMUŞ

Olayı duyar duymaz gölete giden Köy Muhtarı Ergün Bayır, 2016 yılında açılan gölette bugüne kadar böyle bir olay yaşanmadığını ifade ederek, “Bu çocuklar bizim köyümüzden değil, dışarıdan gelmişler buraya. O yüzden göleti pek bilmiyorlar. Yanılmışlar suya girmişler. Göletin her yerinde Devlet Su İşleri’nin koyduğu ‘Suya Girmeyiniz’ yazılı levhalar var. Ona rağmen girmiş gençler. Üzgünüz. Bizim köyün gençleri bu gençleri görmüşler ve gölete girmemeleri konusunda uyarmışlar. Fakat dinlemeyip girmişler” dedi.

Boğulan gencin cansız bedeni Jandarma Su Altı Arama Ekibi tarafından çıkarıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Koyunlarını yıkamak için girdiği gölette boğuldu Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, koyunlarını yıkamak için gölete giren 46 yaşındaki Ergün Ayanoğlu, boğularak hayatını kaybetti.

Çocuk boğuldu, cankurtaran seyretti Sinop'ta bir çocuk boğuldu. Vatandaşlar olaya müdahale etmeyen cankurtarana tepki gösterdi.