Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Hayatımıza giren koronavirüs salgını sonrası kısıtlamaların kalkmasıyla hepimiz yeniden sosyalleşeceğimiz günü iple çekiyoruz. Bu içimizdeki tekrar ‘sosyalleşebileceğiz’ umudu da bizi yeni trendleri takip etmeye yöneltiyor. Pandemiye rağmen en çok neler sevildi, neler çok satın alındı bunları öğrenerek dolabımıza yatırım yapmak da rahatça sokağa çıkabildiğimiz bu günlerde biz kadınları modanın gerisinde bırakmamış olacak. Son zamanların moda akımına baktığımızda büyük beden anlamına gelen 90’lı yılların gözdesi oversize giyim tarzının geri döndüğünü görüyoruz. Gereğinden birkaç beden büyük parçalara denilen oversizeda rahatlık ön plana çıkarken bu tarzı en çok gençler tercih ediyor. 2020’nin hemen hemen hepsini eşofmanlarla evde geçiren çoğu kadın hem rahatlığı elden bırakmamış oluyor hem de farklı bir stile sahip olmuş oluyor.

KOMBİNİN YILDIZI: GÖZLÜK

Kombininizi tamamlayacak parçalardan biri olan gözlük seçimi de çok önemli. Bu yaz en çok Retro kedi gözü gözlükleri ön plana çıkıyor. 60’lı yılları hatırlatan bu sivri uçlu güneş gözlükleriyle nostalji yaşayabilirsiniz. Ancak gözlükle tarzınıza şıklık katmanızın ilk şartı yüz şeklinize uygun doğru gözlük tipini bulmanızdır.

DOĞRU GÖZLÜK DETAYLARDA SAKLI

ø Eğer yuvarlak bir yüze sahipseniz çene ve yanaklarınız ön planda olduğu için tercih etmeniz gereken çerçeve, yüzden biraz daha geniş, düz çizgili veya köşeli çerçeveler olmalıdır. Böylece yüzünüzün yuvarlaklığı dengelenmiş olacaktır.

ø Yüzünüz biraz uzun çeneniz ise hafif yuvarlak yani oval ise yüzünüze orantılı bir çerçeve tercih etmelisiniz. En ideal şekil ise dikdörtgen olanlardır…

ø Şakakların geniş, çenenin dar olduğu üçgen yüzlüler yuvarlak hatlı kalın veya geniş gözlükleri seçmeliler.

ø Çeneniz ve elmacık kemikleriniz çıkık yani kare bir yüze sahipseniz de oval veya kıvrımlı gözlüklere yönelmelisiniz.

ø Uzun bir yüzünüz var ise tercihiniz büyük ve oval gözlük olmalıdır.

OVERSIZE PARÇALARLA RAHATIN ŞIKLIĞI

Moda akımında tırmanışa geçen bol kıyafetlerle şık bir görüntüye kavuşabilirsiniz. Ancak üst parçayı oversize tercih ederken alt giyim parçasını dar kalıp seçmelisiniz. Örneğin kalem etek seçtiğinizde üzerinize geçireceğiniz oversize bir gömlek hem sizi rahat ettirebilir hem de tarz durmanızı sağlayabilir. Hangi beden ölçüsüne sahip olduğunuz da önemli değildir. Büyük beden parçalarda en çok tercih edilen ise rengârenk gömlekler oldu. Dolabınıza ekleyeceğiniz pembe, yeşil, turuncu gömleklerle hem tarzınızı konuşturup hem de yaz modasına uyum sağlayabilirsiniz.

AMAN DİKKAT!

Güneş gözlüğü satın alırken göz sağlığınızı ikinci plana atmayın. Aldığınız gözlüğün camlarının mutlaka filtre özelliği olmalıdır. Polarize camlar ışık koruması ve görüntü kalitesi açısından çok daha iyidir. Polarize camlarda yansımalı yüzeylerdeki parlamaları engelleyen ve ışığın saçılmadan göze girmesini sağlayan bir özellik vardır. Ucuz diye tercih edilen markasız güneş gözlükleri ise gözün bozulmasına sebep olabilir. Bu sebeple gözlük alırken ucuza kaçılmamalıdır.

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