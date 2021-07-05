Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi 163’üncü Sokak'ta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 seneye yakın süredir 3 arkadaşı ile birlikte aynı evde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Afrika asıllı Peguy Ricot isimli şahıs, kiralık olarak yaşadıkları eve zarar vererek yakmaya çalıştı.

SU BORUSUNU PATLATTI, ETRAFA ZARAR VERDİ

Ricot, hızını alamayarak mutfaktaki su borunu patlattı. Borunun patlamasıyla birlikte alt katta bulunan tekstil atölyesini su bastı.

Ev arkadaşları ile kavga eden şahıs, balkona çıkarak kendisinin oturma izninin bulunduğunu, arkadaşlarının ise izninin bulunmadığını söyleyerek bağırmaya başladı.

İhbar üzerine mahalleye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şahsı ikna ederek balkondan çıkarmaya çalıştılar ancak ikna olmayınca kelepçe takarak sakinleştirmek zorunda kaldılar.

KOMŞULAR ŞİKAYETÇİ OLUNCA GÖZALTINA ALINDI

Komşular, şahıstan ve arkadaşlarından şikayetçi oldu. Ricot, gözaltına alındı.

Öte yandan, binada yaşayanların bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen daire sahibinin yakınları, "Kimsenin sizi rahatsız etmeye hakkı yok" diyerek evi tahliye edeceklerini belirtti.

Şahıslar, dil çevirici mobil uygulama ile komşularına "Burada çok iyiyiz. Düzenli olarak eve göz atıyoruz. Burada kimseyi rahatsız etmiyoruz" deseler de kimseyi ikna edemediler.

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