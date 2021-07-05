Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran 2021 tarihinde 4 kişinin zehirlenme şüphesi ile Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurması ile ortaya çıkan ve şimdiye kadar biri yabancı uyruklu toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki olayında aynı nedenle eşini de kaybeden Levent Engin son yolculuğuna uğurlandı.

Levent Engin’in cenazesi öğle namazını müteakip Çorlu Merkez (Otogar) Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası ikamet ettiği Havuzlar Mahallesi’ndeki mezarlığına defnedildi.

25 KİŞİ ZEHİRLENDİ, 9'U ÖLDÜ

Levent Engin’in eşi Nurcihan Engin de geçtiğimiz gün sahte içki zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü Çorlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmiş ve Havuzlar Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

24 Haziran 2021 günü ortaya çıkan sahte içki zehirlenmesi nedeniyle şimdiye kadar toplamda 25 kişi Çorlu Devlet Hastanesi’ne müracaatta bulunmuş bu kişilerden 9’u hayatını kaybetmişti. Yoğun bakım ünitesinde 9 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Tekirdağ'da sahte içki kabusu: Can kaybı 9'a yükseldi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden 1 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile can kaybı 9'a yükseldi. 10 kişinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Sahte içki zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e yükseldi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte alkol zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e yükseldi.

104 litre sahte içki ele geçirildi Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 104 litre sahte/kaçak içki ele geçirildi.