Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce’de akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak yağış Çilimli, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili oldu. Yağmur nedeniyle ilçelerde sokaklar göle dönerken, derelerde taşkınlar meydana geldi.

DERELERE YAKIN EVLER BOŞALTILDI

Çok sayıda evin su bastığı bölgelere AFAD, 112 Acil, itfaiye, UMKE ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Taşkınların fazla olduğu bölgelerde derelere yakın olan evler ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Yağışın devam ettiği bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

ZONGULDAK DÜZCE YOLU KAPANDI

Evlerde ve sokaklarda su taşkınları meydana gelirken, D655 karayolunun Zonguldak-Düzce arası çift yönlü trafiğe kapatıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalar başlatıldı.

"9 EVİ BOŞALTTIK"

Selin etkili olduğu bölgeye gelen Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Selim Metin, “Bulunduğumuz yer Cumayeri ilçesine bağlı Yenitepe köyü Dere mahallesi. Burada mahallenin ortasından Mısırlık deresi akıyor. Bu derenin akşam saatlerinde başlayan yağmur sonucu aşırı taşmasıyla can kaybına engel olacak şekilde tehlikede olan evleri boşalttırdık. Düzce Belediyesi itfaiyesinden arkadaşlara 9 haneyi boşalttırdık. Bir kısmı Cumayeri’ndeki evlerine gitti. Bir kısmı yukarıdaki evlerine gitti. Birkaç evde hayvanlarıyla ilgili bazı sıkıntılar var, onlara da bakacağız. Can güvenliğiyle ilgili burada herhangi bir tehlike yok. İnşallah bu afette en kısa sürede sona erer. Yaklaşık 20 kişiyi Cumayeri’ne taşıdık. Evleri olmayanlarla ilgili öğretmenevi ve otelde misafir edebileceğimizi söyledik” dedi.

YOL ÇÖKTÜ

Düzce’de 2 yıl önce 7 kişinin hayatını kaybettiği Esmahanım köyünün yolunun kapandığını ve farklı bir yoldan köye ekiplerin gittiğini söyleyen Metin, “Esmahanım köyüne giden ana yolun dere kenarında olan kısmı su altında kaldı ve koptu. Ulaşıma kapandı. Başka bir tarla yolundan arkadaşlarımız Esmahanım köyüne bir ekibimiz ulaştı. Orada da suyun alçalması sonunda çalışmalarımızı hızlıca yapacağız” ifadelerini kullandı.

Yağmur duaları kabul oldu, dolu yağdı Ardahan'da uzun süredir yaşanan kuraklığın ardından dolu ve sağanak yağış meydana geldi.

Bir ilçede şiddetli yağmur yağarken, diğerinde yağmur duası edildi Eskişehir'in bazı illerinde cuma namazında yağmur duası edildi. Bir diğer ilinde ise şiddetli sağanak meydana geldi.