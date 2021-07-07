Zonguldak'ta Delta varyantı paniği, 50 kişi karantinaya alındı. İl dışından düğün törenine katılan bir aileden 4 kişinin Covid - 19 olduğu öğrenildi. Bunun üzerine düğüne katılan herkese test yapıldı.
DELTA VARYANTLI AİLE DÜĞÜNE KATILINCA...
Covid-19 test sonucunda aynı aileden oldukları öğrenilen 4 kişiden alınan testler Ankara’ya gönderildi ve Delta varyant testi pozitif çıktı. Yapılan araştırmalar sonucunda ise bu aile ile temasa geçtiği belirlenen 50 kişi tespit ediliğ evlerinde karantina altına alındı. Virüsün düğünden kaynaklı yayıldığı öne sürüldü.
Dünya genelinde delta varyantı yayılıyor COVID-19 sonrası dünyada SARS-CoV-2 Delta varyantı paniği yayılırken, ülkelere göre bu virüsün kaç kişide görüldüğü ortaya çıktı. Böylelikle en fazla vakanın görüldüğü yer 85 bin 637 kişi ile Birleşik Krallık oldu.
DELTA VARYANTI NEDİR?
İlk kez Ekim 2020'de Hindistan'da tespit edilen Delta (B.1.617.2), Dünya Sağlık Örgütü'nün "Endişe Verici Varyant" (VOC) kategorisine aldığı Covid-19 mutasyonlarının sonuncusu meydana geldi. "B.1.617" adı verilen soyun bir alt türü olarak ortaya çıkan Delta varyantı, "B.1.167.1" koduyla anılan Kappa varyantı ile "P681R" ve "L452R" adlı iki mutasyonu paylaşıyor. Kappa'daki "E484Q" mutasyonu yerine Delta varyantında "T478K" mutasyonu bulunuyor.
DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Virüsün insan hücrelerine tutunmasını ve nüfuz etmesini sağlayan diken proteinine etki eden Delta'daki mutasyonlar, bulaşıcılığı arttırırken vücudun antikor direncini azaltıyor. Varyantların, enfekte olan kişiyi ne kadar hasta ettiği ya da semptomlar üzerinde etkisi olup olmadığı sorusunun şu an için net bir cevabı ise yok. Ancak virüsün en çok görüldüğü ülkelerden İngiltere'de yapılan araştırmalar, Delta varyantının öksürük, yüksek ateş ve tat/koku kaybı gibi koronavirüsün bilinen belirtilerinden farklı olarak baş ağrısı ve burun akıntısına da yol açtığını gösteriyor.
Delta bitmeden ‘plus’ı hortladı Sağlık Bakanı Koca, Delta varyantının ardından Delta Plus’ın da Türkiye’ye geldiğini açıkladı, “Salgının seyri değişiyor” diyerek “aşı olun” çağrısı yaptı.
Delta Plus varyantı Türkiye'de Sağlık Bakanı Koca, 'Delta plus varyantı'nın birinin İstanbul'da olmak üzere 3 ilde görüldüğünü açıkladı. Üç hastanın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Zonguldak'ta Delta varyantı olan 50 kişi karantinaya alındı
Haber Zonguldak'ın Alaplı ilçesinden geldi, düğüne katılan Delta varyantılı kişiyle temaslı oldukları öğrenilen 50 kişi karantinaya alındı.
Zonguldak'ta Delta varyantı paniği, 50 kişi karantinaya alındı. İl dışından düğün törenine katılan bir aileden 4 kişinin Covid - 19 olduğu öğrenildi. Bunun üzerine düğüne katılan herkese test yapıldı.
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