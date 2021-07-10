Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ailesi Bursa’da yaşayan A.Y. isimli genç Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okuyup Nazilli’de ‘yatırım danışmanlığı’ adı altında bir ofis kiraladı. Yurt dışı bir yatırım danışmanlığı şirketinin temsilcisi olduğunu iddia eden A.Y. daha çok kazanç vaadiyle çeşitli kişilerden para ve döviz toplamaya başladı. İddiaya göre; Nazilli’nin önde gelen isimlerinin de parasını yatırmasıyla güven oluşturan 28 yaşındaki A.Y kısa sürede değeri 500 milyon TL’ye ulaşan miktarda Türk lirası ve döviz topladı. Şahsın yaklaşık 10 gün önce kayıplara karışması ve telefonlara cevap vermemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayan kişiler polise giderek şikâyetçi oldu. Şikâyetlerin artması üzerine şahsın ofisi açılarak içerideki kasaya el konuldu. Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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14 milyonluk dolandırıcılık davasına rekor ceza Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçelerinde vatandaşları boş kağıtlara attırdıkları imzalarla borçlandırıp icra takibi başlattıkları ve yaklaşık 14 milyon lira dolandırdıkları gerekçesiyle tutuksuz yargılanan iki sanığa toplamda 45 yıl hapis ve 218 bin lira para cezası verildi. Vefat eden mağdurlardan birinin kızı, 2,5 yıldır hukuk mücadelelerinin devam ettiğini belirterek, "Keşke babam da bugünleri görseydi" deyip gözyaşlarına boğuldu.