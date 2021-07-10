Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 10 Temmuz hava durumu raporunu açıkladı. Hafta sonu planı yapanlar 'bugün hava nasıl olacak' sorusunun cevabını merak ederken Meteoroloji, yayınladığı son dakika raporu ile merak edilenleri cevapladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinde havanın çok bulutlu ve açık olması bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Sivas, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı ile Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinde ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

SARI KODLU UYARI

MGM'nin internet sitesinde yayınlanan tahmin raporunda Ağrı, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır için sarı kodlu uyarı verildi. Bu illerde yaşanabilecek sel, ani yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

MARMARA'DA HAVA PARÇALI VE AZ BULUTLU

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması ve sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar, Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 39

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Sağanak yağış Ağrı'yı vurdu! Köyü sel bastı Iğdır’da etkili olan sağanak yağış ve dolu sonrası sel meydana geldi. Ağrı Dağı eteklerinde bulunan bazı köy evlerini ve tarım arazilerini su bastı. Iğdır-Nahçıvan karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.