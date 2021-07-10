Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dehşet veren olay Sivas'ta yaşandı. Ortadan kaybolduktan kısa bir süre sonra kardeşi tarafından bulunan şahsın, vahşi bir hayvan tarafından parçalandığı anlaşıldı.

AYI SALDIRISINA UĞRADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Divriği ilçesi Kayacık Mahallesi kırsalında meydana geldi. Hasan Ali Dalkıran (74) isimli kişi kardeşi tarafından kırsalda ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemede vahşi bir hayvan tarafından parçalandığı anlaşıldı. Ölümüne ayı saldırısının neden olduğu düşünülen Dalkıran’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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